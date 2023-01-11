من 700 إلى 2500 رحلة في لحظات.. هذا هو النظام الذي عطّل كل رحلات الطيران بأمريكا

وحسب "سكاي نيوز عربية"، كانت الأرقام في البداية تشير إلى تعطل 700 رحلة ثم ارتفع الرقم إلى ألف وصار خلال أقل من ساعة وصل الرقم إلى أكثر من 2500، وغالبية هذه الرحلات تأجلت فيما ألغيت 141 رحلة، ومن المتوقع ارتفاع هذه الأرقام.