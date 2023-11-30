ممثلة شهيرة تفضح "إسرائيل".. شاهد ما فعلته في هذا الفيديو

تنازلت الممثلة وصانعة الأفلام يولا بينيفولسكي عن جنسيتها الإسرائيلية، في واقعة فضحت من خلالها مشكلة احتلال أراضي الفلسطينيين، والكذب على أجيال كاملة في أطفال "إسرائيل"، وعنف جيش الاحتلال، وإمعانه في قتل المدنيين.
وأعلنت يولا بينيفولسكي عن الخبر من خلال فيديو على حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام"، والذي صرحت من خلاله قائلةً: "أهلا بالجميع، اسمي يولا، وأنا ممثلة وصانعة أفلام في تورنتو، وأنا أيضًا أحمل الجنسية الإسرائيلية، وتركت "إسرائيل" منذ 23 عامًا، وأعيش في كندا منذ ذلك الحين".
وتابعت "بينيفولسكي" قائلةً: "هذا جواز سفري الإسرائيلي، وهذه بطاقة هويتي الإسرائيلية، وهذه بطاقة الإعفاء من الجيش الخاصة بي، أنا لم أخدم في الجيش، في خلال الأسبوع الماضي تقدمت بطلب للتنازل عن جنسيتي الإسرائيلية في القنصلية بتورنتو، لم يكن قرارًا أخذته بسهولة، ولكنني كنت أفكر به منذ وقت طويل".
وأكدت "بينيفولسكي" قائلةً: منذ اللحظة التي تأكدت فيها من التاريخ الحقيقي عن المكان الذي نشأت فيه، التاريخ الذي لم يدرّس لنا في المدارس، أو حتى تحدثوا عنه في الفترة التي نشأت فيها هناك حتى الأسبوع الماضي في القنصلية، لقد كانت عملية استغرقت نحو عِقدين من الوقت، نعم قدمت الطلب كطريقة للرد على العدوان الإسرائيلي المروع في غزة، ولكن بما أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها "إسرائيل" بالعدوان على غزة، لماذا الآن؟ لماذا هذه اللحظة؟ بسبب كمية الإصابات التي وصلت إلى أبعاد كارثية، وبالرغم من أننا في هدنة أو استراحة أو ما تريد تسميته في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنها لن تنتهي في أي وقت قريب، خاصة مع تأكيد السلطات الإسرائيلية أنهم بعد الهدنة ينوون استمرار الضرب لأكثر من شهرين على الأقل".
وأشارت "بينيفولسكي" قائلةً: "سواء أدركت "إسرائيل" ذلك أم لا، إنها تؤذى شعبها أيضًا، في خلال طفولتي في "إسرائيل"، عشت حربين، إحداهما كانت حرب الخليج الأولى، انتفاضتان فلسطينيتان، 26 قنبلة انتحارية واحدة منهم رأيتها بنفسي، وبلدتي التي كانت على الحدود اللبنانية كانت تتعرض للقصف كل يوم تقريبًا خلال طفولتي، وبالرغم من أن الصواريخ المستخدمة كانت مصنوعة في المنزل وغير دقيقة، وبالرغم من أنني أعرف اثنين قُتِلا بسبب صاروخ في بلدتي، فقضيت أغلب طفولتي في الدخول والخروج من الملاجئ ضد الصواريخ، والسؤال الدائم حول هل يحب الذهاب إلى الملاجئ ضد الصواريخ؟ وعدم الذهاب إلى المدرسة بسبب إغلاقها بسبب إطلاق الصواريخ؟ كم عدد المرات التي جلست فيها مع أصدقائي في سن المراهقة ونحن نشاهد سقوط حطام الصواريخ على الغابات؟".
وقالت "بينيفولسكى" في الفيديو: "تعلمت كيفية ارتداء القناع الواقي من الغازات لنفسي ولأشقائي عندما كنت بعمر الـ 10 سنوات، وهم 7 و6 سنوات في حالة عدم وجود والديّ في المنزل، وشاركت في العشرات من التدريبات، وتعلمت أن أفرّق بين نيران الصواريخ الصادرة والقادمة؛ لكى أتمكن من البقاء في المنزل لعدة دقائق إضافية، وفي خلال كل هذه الأحداث، التغطية في الأخبار والصحف وفي كل مكان حولنا كانت تقول لنا وتؤكد أن ما يحدث طبيعي، وهذا بسبب أننا يهود، وكل من حولنا يريد إبادتنا".