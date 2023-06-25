فيديو ساخر.. شاهد كيف استخدمت أوكرانيا "دعاية الفشار" لمتابعة تمرد فاغنر

مع التمرد الكبير الذي أعلنته مجموعة فاغنر، على الجيش الروسي؛ انتهزت أوكرانيا الفرصة لتبثّ دعايتها الحربية التي تأتي في وقت "حساس" من المأزق الروسي.
وأثار التمرد المسلح، الذي أعلنه قائد قوات فاغنر "يفغيني بريغوجين"، ضد الدولة الروسية، ردود فعل داخلية، تركزت معظمها في الدعوة إلى الالتفاف حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولم يكتفِ "بريغوجين" بالتمرد المسلح؛ بل ذهب إلى حد تحدي بوتين، ورفض خطابه؛ فيما قالت قوات فاغنر في بيان منسوب إنه "سيكون لروسيا رئيس جديد"، قبل أن يعود في النهاية ويعلن تراجعه عن التمرد.
وكان هذا "الانشقاق" يصب في مصلحة أوكرانيا، التي عانت خسائر دامية خلال مواجهاتها لفاغنر في مناطق عدة.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أظهر فيديو انتشر السبت، جنديًّا من الجيش الأوكراني وهو يتناول الفشار بهدوء على مدرعته؛ بينما يشاهد على لوح إلكتروني "محاولة الانقلاب من فاغنر".
وظهر المجند الأوكراني "مسترخيًا"، وهو يتناول الفشار بكمية كبيرة، وكأنه يشاهد فيلمًا ممتعًا.
وقالت الصفحات التي نشرت الفيديو: إن الجندي الأوكراني يتابع تمرد مجموعة فاغنر، من ساحة المعركة، وكأنه يستمتع بالنزاع الروسي- الروسي، الذي يصب في مصلحة بلاده.