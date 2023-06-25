فيديو ساخر.. شاهد كيف استخدمت أوكرانيا "دعاية الفشار" لمتابعة تمرد فاغنر

ولم يكتفِ "بريغوجين" بالتمرد المسلح؛ بل ذهب إلى حد تحدي بوتين، ورفض خطابه؛ فيما قالت قوات فاغنر في بيان منسوب إنه "سيكون لروسيا رئيس جديد"، قبل أن يعود في النهاية ويعلن تراجعه عن التمرد.