"هنا نزل المطر".. فتاة سورية تروي قصة قطرات الماء التي أبقتها حية 3 أيام تحت الأنقاض

وتواصل "جنا" روايتها: "في اليوم الثاني شعرت بالبرد الشديد خاصة في أطرافي، ولم أستطع تحريك يدي وقدمي، ولم يتحرك إلا وجهي، كما شعرت بالعطش الشديد، وصرت أفكر (يا رب أنا ما مت بالزلزال فهل أموت من العطش)، وهنا نزل المطر، وتسربت إليّ قطرات الماء فصرت أشرب، وصرت أضحك، وعرفت أنني سأنجو يا رب، بللني المطر وأصابني البرد، ولا أعرف كيف شعرت بالدفء بعدها".