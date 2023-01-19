بعد مصرع مشجّع وعشرات الجرحى.. محافظ البصرة: سنُلغي مباراة النهائي في حال استمر التدافع

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني اليوم، أنه سيتم إلغاء مباراة نهائي "خليجي 25"، في حال استمر التدافع، فيما وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس، إلى البصرة؛ للوقوف على التطورات والتحضيرات الخاصة بنهائي "خليجي 25".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني" وصل إلى محافظة البصرة وعقَد اجتماعًا عاجلًا مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة.
وأضاف: "جاء الاجتماع للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25".
وتسبب احتشاد قرابة الـ150 ألف مشجع أمام ملعب المباراة، في حالات تدافع؛ مما أسفر -حتى الآن- عن مصرع شخص وإصابة 60 آخرين بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فهناك حالات حرجة بين المصابين؛ وذلك قبيل المباراة التي تشهدها المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، بين منتخب العراق أمام شقيقه العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثمان منتخبات هي: (العراق، وقطر، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، والإمارات، واليمن).