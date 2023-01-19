بعد مصرع مشجّع وعشرات الجرحى.. محافظ البصرة: سنُلغي مباراة النهائي في حال استمر التدافع

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فهناك حالات حرجة بين المصابين؛ وذلك قبيل المباراة التي تشهدها المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، بين منتخب العراق أمام شقيقه العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثمان منتخبات هي: (العراق، وقطر، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، والإمارات، واليمن).