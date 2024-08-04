تزايد حالات العقم يفتح أبواب الاحتيال لشركات مشبوهة

كما قالت: في الواقع، يتضاعف خطر العقم مرتين لدى الأشخاص بين سن 30 و40 عامًا، ولا يزال معدل فشل تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية، التي تُعد منذ مدة طويلة بمثابة "عصا سحرية"، مرتفعًا جدًا، إذ يصل إلى 40%، ولتحسين معدل نجاح تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية، "يجب علينا بأي ثمن إجراء المزيد من الأبحاث حول أسباب العقم، وخصوصاً العوامل التي تنبئ بفشل العلاج".