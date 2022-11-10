لصوص يسرقون ميدالية "نوبل للسلام" من منزل رئيس راحل

سُرقت ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الرئيس الجنوب إفريقي الراحل إف دبليو دي كليرك، من منزله في كيب تاون؛ وفق ما أعلنته مؤسسته أمس الأربعاء.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، حصل دي كليرك، آخر رئيس لجنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، على الجائزة بالاشتراك مع نيلسون مانديلا عام 1993، عن دورهما في الانتقال السلمي لجنوب إفريقيا إلى الديمقراطية. وأصبح مانديلا أول رئيس أسود للبلاد عام 1994، بعد أن قضى 27 عامًا في السجن.
وأشارت تقارير وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا، إلى سرقة الميدالية من منزل "دي كليرك" في نيسان، على يد شخص كان يعمل هناك؛ حيث تم الإبلاغ عن سرقة أشياء أخرى؛ بما في ذلك مجوهرات.
وظل "دي كليرك" شخصية مثيرة للجدل في جنوب إفريقيا حتى وفاته عام 2021، وواجه انتقادات بسبب تعليقاته على أن الفصل العنصري ليس جريمة ضد الإنسانية؛ غير أنه قدّم اعتذارًا علنيًّا عن هذه التصريحات قبل وفاته.