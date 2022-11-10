لصوص يسرقون ميدالية "نوبل للسلام" من منزل رئيس راحل

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، حصل دي كليرك، آخر رئيس لجنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، على الجائزة بالاشتراك مع نيلسون مانديلا عام 1993، عن دورهما في الانتقال السلمي لجنوب إفريقيا إلى الديمقراطية. وأصبح مانديلا أول رئيس أسود للبلاد عام 1994، بعد أن قضى 27 عامًا في السجن.