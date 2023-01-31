في رحلة ألم لـ5 سنوات.. حادثة طبية غريبة تثير ضجة في مصر

ونقل موقع "مصر تايمز" عن "نورا"، أنها كانت تعاني من نزيف أثناء حملها في الشهر السادس، ووصل النزيف إلى حد الإغماء، وعندما تم نقلها إلى مستشفى حكومي في الزقازيق انفجر الرحم، واضطرت للتدخل الجراحي لإيقاف النزيف واستئصال الرحم.