في رحلة ألم لـ5 سنوات.. حادثة طبية غريبة تثير ضجة في مصر

شهد مركز كفر صقر في محافظة الشرقية شمالي مصر، حادثة غريبة؛ حيث اكتشفت ربة منزل تعاني من الألم لسنوات طويلة، وجود مقص في بطنها، بعد أن أجرت جراحة عام 2018 بمستشفى حكومي.
وحسب موقع "روسيا اليوم"؛ استغاثت المصرية "نورا عزت هاشم" بمصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها؛ حيث تم اكتشاف المقص في بطنها، وطالبت بإجراء جراحة جديدة لاستخراج المقص، ومقاضاة المتسبب في رحلة ألم عاشت مأساتها خمس سنوات.
ونقل موقع "مصر تايمز" عن "نورا"، أنها كانت تعاني من نزيف أثناء حملها في الشهر السادس، ووصل النزيف إلى حد الإغماء، وعندما تم نقلها إلى مستشفى حكومي في الزقازيق انفجر الرحم، واضطرت للتدخل الجراحي لإيقاف النزيف واستئصال الرحم.
وقالت "نورا": "المقص في بطني من خمس سنين، وأنا في معاناة وتعب، ذهبت لأطباء ولم يقم أحدهم بعمل أشعة، كلهم اكتفوا بالسونار وقالو لي هذه توابع استئصال الرحم وأخذت مسكنات".
وأضافت "نورا"، أنها ذهبت مؤخرًا إلى طبيب متخصص في المسالك البولية، ليطلب منها عمل أشعة لتكتشف وجود المقص داخل بطنها.