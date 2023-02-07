ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 4,544

أعلنت تركيا اليوم (الثلاثاء) عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر، الذي حصد حتى الآن أرواح 4.544 شخصًا، بحسب آخر إحصائية رسمية.
وفي هذه الأثناء، يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا بأيديهم العارية ووسط برد قارس عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت من جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.
ووصلت الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى عدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 5000 شخص بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية سجلت أقواها 7,8 درجات، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نيامًا عندما ضرب الزلزال الأول.