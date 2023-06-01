حول العالم في صورة: في أوكرانيا.. لم تحتمل رؤية ابنتها جثة هامدة!

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد هذه الأم المكلومة لم تستطع تمالك نفسها بعد أن رأت جثة ابنتها هامدة بلا حراك، إثر مقتلها في غارة روسية على العاصمة الأوكرانية كييف.
فنظرة الأم وتفاعلها اللحظي يجسد الشعور بألم الفقد ومرارته، لا سيما وأن الفقد جاءها في فلذة كبدها، فتركها صريعة أحزانها وآلامها في مشهد مأساوي تراجيدي.
وأعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم طفلة، وإصابة نحو 14 شخصاً؛ إثر قصف جوي روسي مكثف على العاصمة كييف صباح الخميس.
وتعرضت العاصمة الأوكرانية لوابل من الصواريخ من طراز كروز فجر الخميس، وعلى الرغم من النجاح في إسقاطها، إلا أن الحطام أسفر عن بعض الخسائر البشرية، والأضرار المادية، وفقاً للسلطات الأوكرانية.
في الوقت نفسه، أعلنت موسكو عن صد محاولة هجوم أوكراني جديد، صباح الخميس، ضد سكان شيبيكينو في منطقة بيلغورود على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.
ودخلت التوترات الجيوسياسية بين موسكو وكييف عامها الثاني دون حل يلوح في الأفق ينهي القتال، ويحقن الدماء، ويعيد المدنيين الأبرياء إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية.
ووفقاً لنائب ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، فقد لقي أكثر من 8.8 آلاف مدني حتفهم، فيما أصيب وجرح ما يزيد عن 14.9 ألف شخص، منذ بدء التوترات بين الجارتين العام الماضي.