حول العالم في صورة: في أوكرانيا.. لم تحتمل رؤية ابنتها جثة هامدة!

وتعرضت العاصمة الأوكرانية لوابل من الصواريخ من طراز كروز فجر الخميس، وعلى الرغم من النجاح في إسقاطها، إلا أن الحطام أسفر عن بعض الخسائر البشرية، والأضرار المادية، وفقاً للسلطات الأوكرانية.