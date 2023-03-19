حادث تصادم مروّع يقتل ويصيب 42 شخصاً في بنجلاديش

في حادث تصادم مروّع ببنجلاديش، لقي 17 شخصاً حتفهم وأُصيب 25 آخرون بجروح، الأحد، حينما اصطدمت حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق.