الأمن تحرّك فورًا.. فيديو جديد لـ"سيارة طائشة" على طريق سريع بمصر

وحسب "سكاي نيوز عربية": نشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك بيانًا رسميًّا، جاء فيه: "تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة، وتبيّن أنها ملك إحدى الشركات الكائنة بالإسماعيلية، حيازة سائق بالشركة المشار إليها مقيم بالإسماعيلية".