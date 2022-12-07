بعد 26 عامًا من وقوعها.. الاشتباه بأقرب الناس يحل لغز جريمة قتل بالأردن

وأشار إلى أنه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة أثناء شجار حصل بينه وبين شقيقه المغدور وأن طلقة خرجت من مسدس كان يحمله وأصابته، وتوفي على إثرها، وكان قد تركه في تلك المنطقة وغادر المكان وتخلص من سلاح الجريمة في حينه، وتم الرجوع لملف المختبر الجنائي والصور الملتقطة من قِبَلهم لمسرح الجريمة والإصابة المتعرض لها المقتول فتطابقت وأقوال القاتل.