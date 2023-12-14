صورة: "كوب الشاي الأخير".. شاهد على الفظائع الإسرائيلية في غزة

لم يبق أي أثرٌ لهذا الرجل يمكن التعرف عليه سوى يده التي مدها وكأنما يتوق إلى السلام، ولكن عدوه لا يعرف السلام، فيما يجثم على صدره أطنان الركام الأسمنتي، فتحجب هيئته عنا، وبجواره كيس شاي، إذ يبدو أنه كان يستعد لتناول كوبه الأخير، قبل أن تغتاله قنابل الاحتلال.