في مشهد غير مألوف.. تَعَرّف على عقوبة ضباط الشرطة البدناء في هذه الدولة العربية

في مشهد خارج عن المألوف، تسببت زيادة الوزن في حرمان مجموعة ضباط الشرطة من حقهم في الترقية بالعراق.
ووجّه وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، مساء أمس الاثنين، باستبعاد مجموعة ضباط من الترقية لجدول شهر يوليو الجاري؛ وذلك بسبب زيادة أوزانهم.
وبحسب تغريدة على صفحة الوزارة بموقع "تويتر"، جاء ذلك خلال رئاسة الشمري اجتماع هيئة رأي الوزارة.
وحسب "العربية. نت" شهد الاجتماع توجيه وزير الداخلية بـ"استبعاد الضابط المشمولين بالترقية لجدول يوليو الجاري، ممن لديهم زيادة في الوزن؛ وفقًا لقانون اللياقة الصحية".