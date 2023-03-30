بينهم أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق بسفينة ركاب في الفلبين إلى 31 قتيلًا

وأفادت وكالة "AAP" الأسترالية، بأن سفينة "Lady Mary Joy-3" للركاب كانت تُقِل حوالى 250 راكبًا؛ مشيرة إلى أنه تم سحب الهيكل المحترق للسفينة إلى الساحل؛ حيث عثر خفر السواحل على 18 جثة في كبائنها. أما باقي القتلى فلقوا مصرعهم غرقًا في البحر.