"الدماغ الثاني للإنسان".. دراسات: 7 عادات يومية تحسّن صحة الأمعاء وتزيد "قوة" العقل

يقول بعض العلماء وخبراء التغذية، إنه يجب علينا تناول 30 نباتاً مختلفاً أسبوعياً، لكن الأدلة على ذلك ضعيفة، وفق الصحيفة، التي تشير إلى أنه بدلاً من ذلك، يجب التركيز على تناول 5 أنواع مختلفة يومياً، بما في ذلك الطماطم الحمراء والباذنجان الأرجواني والفلفل الأصفر.