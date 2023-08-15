"الشمس موت" في العراق.. 50 درجة مئوية وتوقعات متشائمة حتى نهاية سبتمبر

وفي هذا البلد الغني بالنفط، يعاني قطاع الكهرباء من التهالك، ولا يوفر سوى ساعات قليلة من التيار خلال اليوم. ويلجأ البعض إلى المولدات الكهربائية؛ لكن ذلك يكلف نحو 100 دولار في الشهر لكل أسرة، وقد لا يكون متوفرًا للجميع.