في واقعة أثارت جدلًا.. شاهد لاعبًا "يعض" منافسه في إنجلترا

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، أحداثًا مشحونة؛ إذ طُرد "بيك" المعار من ليفربول، بعدما وجّه "ركلة" لدواين هولمز لاعب بريستون.