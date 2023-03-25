فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لأرجوحة وهي تحمل 25 شخصًا بينهم أطفال

وتُظهر اللقطات التي بثها الموقع، الأرجوحة وهي تدور في الهواء فوق برج يرتفع لعدة طوابق عن سطح الأرض، وفجأة نشاهد الأرجوحة الدائرية وهي تسقط بقوة وسرعة على الأرض، وتتحطم وسط صرخات الركاب خاصة الأطفال، بينما ينظر المشاهدون المرعوبون بلا حول ولا قوة.