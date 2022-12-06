الكويت.. شاهد أمطاراً غزيرة وتجمعات مياه في بعض مناطق البلاد

وأشار الصالح؛ إلى وجود الفرق على مدار الساعة على رأس عملها، خصوصاً مع اقتراب المد الأعلى للبحر الذي يمكن أن يؤثر في عملية تصريف المياه إلى البحر، لافتاً إلى وجود تنسيق بين الوزارة والدفاع المدني والجهات ذات الصلة للتعامل الفوري لأي بلاغ قد يصل للوزارة عبر قنوات التواصل الاجتماعي والخط الساخن والواتساب الخاص بالوزارة ووجود فرق موزعة على جميع المناطق ترصد أي تجمُّع للمياه لإبلاغ الفرق المختصة للتعامل مع الموقع.