الكويت.. شاهد أمطاراً غزيرة وتجمعات مياه في بعض مناطق البلاد

هطلت أمطارٌ غزيرة في معظم مناطق البلاد، وتجمّعت المياه في عددٍ من الشوارع والطرقات، وتحوّلت بعض الساحات الترابية إلى ما يشبه البحيرات.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس أحمد سعد الصالح "إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأ هطول الأمطار بشكلٍ متواصلٍ على جميع المناطق"، مبيناً أن كميات الأمطار تركزت في وسط البلاد وبعض المناطق الجنوبية.
وأوضح الصالح "أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري تعاملت مع بعض تجمعات المياه في المناطق الداخلية والطرق السريعة"، منوّهاً أنه "على الرغم من استمرار وتزايد كميات الأمطار إلا أن شبكة تصريف مياه الامطار قادرة على استيعاب هذه التدفقات".
وأشار الصالح؛ إلى وجود الفرق على مدار الساعة على رأس عملها، خصوصاً مع اقتراب المد الأعلى للبحر الذي يمكن أن يؤثر في عملية تصريف المياه إلى البحر، لافتاً إلى وجود تنسيق بين الوزارة والدفاع المدني والجهات ذات الصلة للتعامل الفوري لأي بلاغ قد يصل للوزارة عبر قنوات التواصل الاجتماعي والخط الساخن والواتساب الخاص بالوزارة ووجود فرق موزعة على جميع المناطق ترصد أي تجمُّع للمياه لإبلاغ الفرق المختصة للتعامل مع الموقع.