تونس.. تسمُّم بمادة كحولية يودي بحياة 4 أشخاص

وبحسب موقع سكاي نيوز، أكد المتحدث أنه تم الاحتفاظ بأحد الأشخاص في ملف القضية من أجل بيع مواد فاسدة وسامة وغير صالحة للاستهلاك، وحجز كمية منها لعرضها على الاختبار من أجل تحديد النوعية.