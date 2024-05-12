تونس.. تسمُّم بمادة كحولية يودي بحياة 4 أشخاص

شهدت جزيرة جربة في تونس مصرع 4 أشخاص، يُشتبه في تناولهم عطر "القوارص".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية ووسائل إعلام محلية عن لسعد الحر، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بولاية مدنين، قوله أمس الأحد إن جربة "شهدت وفاة 4 أشخاص (3 السبت وواحد الأحد)، يُشتبه في احتسائهم (القوارص) عطور، في انتظار تأكيد تقرير الطب الشرعي".
ووفق الحر فقد تم إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين بعد إخضاعهم إلى غسل معدة.
وبحسب موقع سكاي نيوز، أكد المتحدث أنه تم الاحتفاظ بأحد الأشخاص في ملف القضية من أجل بيع مواد فاسدة وسامة وغير صالحة للاستهلاك، وحجز كمية منها لعرضها على الاختبار من أجل تحديد النوعية.
وتحتوي "القوارص" -وهي نوع من العطور- على مواد مستخلصة من الأعشاب والزهور، إضافة إلى مواد كيميائية مثل الكحول والميثانول.