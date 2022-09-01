الصين تغلق مدينة يقطنها 21 مليون نسمة بسبب "كورونا"

كما أبلغت مدينة تشنغدو عن نحو 1000 حالة إصابة في أحدث تفشٍّ، ولا وفيات، لكن الإجراءات الصارمة تعكس التزام الصين بقوة بسياسة "صفر كوفيد" التي تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.