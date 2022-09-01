الصين تغلق مدينة يقطنها 21 مليون نسمة بسبب "كورونا"

قررت الصين، اليوم الخميس، إغلاق مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وطالبت السلطات الصينية السكان بالتزام منازلهم، وعلقت ما يقرب من 70 بالمائة من الرحلات الجوية من وإلى المدينة.
وتعدّ مدينة تشنغدو مركز عبور رئيسيًا واقتصاديًا في مقاطعة سيتشوان.
وجرى تأجيل بدء الفصل الدراسي الجديد، رغم استمرار تشغيل وسائل النقل العام، والسماح للمواطنين بمغادرة المدينة إذا أظهروا حاجة خاصة.
ويُسمح بموجب القواعد المعلنة، لفرد واحد فقط من كل عائلة يظهر اختباره للفيروس نتيجة سلبية (أي غير مصاب) خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، بالخروج يوميًا لشراء الضروريات.
وتسببت إجراءات مماثلة إلى التزام ملايين السكان منازلهم في مدينة داليان بشمال شرق البلاد، وكذلك في شيجيا تشوانغ، عاصمة مقاطعة خبي المتاخمة للعاصمة بكين.
كما أبلغت مدينة تشنغدو عن نحو 1000 حالة إصابة في أحدث تفشٍّ، ولا وفيات، لكن الإجراءات الصارمة تعكس التزام الصين بقوة بسياسة "صفر كوفيد" التي تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.
وترى الصين أن هذه السياسة ضرورية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق أوسع، والذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر عام 2019.