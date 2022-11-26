بالفيديو.. نشوب حريق قرب قرية المشجعين في لوسيل القطرية

اندلع حريق بالقرب من قرية مشجعي كأس العالم 2022 المقام على الأراضي القطرية.
ونشب حريق على بعد 3.5 كيلومترات من قرية المشجعين المتواجدة في جزيرة قطيفان بمدينة لوسيل.
ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية: فقد شاهد المشجعون دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من منطقة قريبة من أماكن إقامتهم.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحريق من مبنى قيد الإنشاء يقع بجوار منطقة مشجعي كأس العالم 2022.
وأشارت السلطات القطرية إلى أن الدفاع المدني سيطر على الحريق، دون وقوع إصابات.
وأظهرت اللقطات سطح مبنى مشتعلًا بالقرب من قرية المشجعين، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة ذلك المبنى الذي لا يزال قيد الإنشاء.