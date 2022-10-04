مع اقتراب المحاكمة.. "ماسك" يتراجع ويعرض صفقة شراء "تويتر" مجدداً

وكان ماسك قد بدأ بالتراجع بعد فترة وجيزة من توقيعه الاتفاق، حيث قال في رسالة في يوليو إنه يعتزم إلغاء الشراء لأنه تعرض للتضليل بشأن عدد الحسابات الوهمية، وهي مزاعم رفضها تويتر.