لا تعرفون ما يُفعل بها.. لماذا يخفي المشاهير وجوه أطفالهم على مواقع التواصل؟

يرفض الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، إظهار وجوه أطفاله على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه يملك منصة لمشاركة الصور.
ففي الرابع من يوليو، وفي مناسبة ذكرى عيد الاستقلال الأمريكي، لاحظ متابعوه أنه حجب وجهيْ بنتيه، في صورة جماعية للأسرة، واستبدالهما بإيموغي.
وحسب موقع "الحرة"، قوبل ذلك بانتقادات لمستخدمين اعتبروا أن لدى مالكِ منصتيْ فيسبوك وإنستغرام مخاوفَ بشأن خصوصية أطفاله على الإنترنت، رغم إنشائه لمنصات تسمح لملايين الآباء الآخرين بمشاركة صور أطفالهم.
وتقول شبكة "سي إن إن": أصبح هناك توجهٌ لدى العديد من المشاهير لطمس صور أبنائهم، واستخدام صورة تعبيرية بدلًا من الوجوه.
وعلى مر السنين، أثار عدد متزايد من الآباء والخبراء مخاوف من مخاطر مشاركة هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه المخاطر تعرضهم لسرقة الهوية، وتقنية التعرف على الوجه، وإمكانية إنشاء سجلات إنترنت للأطفال تستمر معهم حتى وهم كبار.
وقالت ألكسندرا هاملت، وهي أخصائية نفسية في مدينة نيويورك، تتابع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين الشباب، للشبكة: إن زوكربيرغ ربما يريد أن يقول إن مسؤولية الحماية على الإنترنت تقع على عاتق المستخدمين النهائيين.
وترى ليا بلونكيت، مؤلفة كتاب "Sharenthood"، أن حجب وجوه الأطفال يمنحهم قدرة أكبر على سرد قصصهم الخاصة بأنفسهم، وقالت: "في كل مرة تنشر فيها شيئًا عن أطفالك؛ فإنك تَحُدّ من رواية قصصهم الخاصة بشأن مَن هم ومن يريدون أن يصبحوا".
وترى "بلونكيت" أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها لتتبع تغيرات الوجه بمرور الوقت، وقد تصبح قادرة في المستقبل على ربط أي طفل، حتى الرضع منهم، بصور لهم وهم كبار.
وتقول: في الوقت الحالي لا يزال يقع العبء على عاتق الآباء والأجداد والمدربين والمعلمين وغيرهم من البالغين الموثوق بهم؛ للحد من مشاركة صور الأطفال عبر الإنترنت أو الامتناع عنها.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريرًا، الشهر الماضي، بالتعاون مع باحثين، كشف أن خوارزميات إنستغرام تساعد في ربط الأشخاص بحسابات بيع المحتوى الإباحي للأطفال.