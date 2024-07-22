"الكوبرا كما لم ترها من قبل".. فيديو "الجمال المرعب" يكشف ما فعله بها صياد خبير
كشف فيديو مرعب عن لحظة إنقاذ حية كوبرا ضخمة، على يد صياد خبير، بعد أن تسببت في حالة من الذعر في مجمع سكني بولاية كارناتاكا الهندية، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، أثارت كوبرا الملك العملاقة الذعر في مجمع سكني بقرية أجومبي بولاية كارناتاكا جنوبي غرب الهند، حين شاهد السكان حية يبلغ طولها 12 قدمًا (أكثر من 3.5 مترًا)، تعبر الطريق، وتصعد فوق شجرة، لكنها وقعت في مأزق، حيث لم تستطع التحرك بعدما حوصر جسدها بين فروع الشجرة.
وعلى الفور اتصل السكان بمسؤولي محطة أبحاث أغومبي للغابات المطيرة، والذين قدموا لإنقاذها.
وعلى منصة "إنستغرام"، نشر أجاي جيري، المدير الميداني في محطة أبحاث أغومبي، مقطع فيديو لعملية الإنقاذ التي قام بها مع فريقه.
وحسب "جيري"، لجأت الكوبرا إلى شجيرة في حديقة أحد المنازل، وعندما اكتشف أصحاب المنزل الثعبان شديد السمية في حديقتهم، شعروا بالخوف الشديد.
وتكشف اللقطات حية الكوبرا كما لم تظهر من قبل، كان الجسم الثقيل المحاصر يتدلى بين فروع الشجرة، ووجه الحية في الهواء وغطاء رأسها ممدود للأمام بشكل مخيف.
ويظهر "جيري" في الفيديو وهو يلفت انتباه الكوبرا إليه، ثم يسحبها من جسدها من بين الفروع حتى يخلصها بالكامل.
وقد أعد "جيري" وفريقه كيسًا ضخمًا بطريقة بارعة ليبدو كأنه جحر للاختباء.
وقد حمل "جيري" الحية بيده من ناحية وبمقبض حديدي طويل باليد الأخرى، حتى وضعها أما الكيس فدخلت فيه بسرعة.
وفي النهاية، حملها الفريق وأطلقوها في بيئتها الطبيعية بالغابات.
وقد أثارت الكوبرا إعجاب المشاهدين، وقال أحد المستخدمين: "الملوك لديهم المظهر الأكثر روعة عندما يتعلق الأمر بعالم الثعابين.. هذه الوحوش جميلة وقوية المظهر لا مثيل لها". وعن مهارة "جيري" وفريقه في التعامل والإنقاذ، قال مستخدم آخر: "يا إلهي، هذا الفريق رائع في التعامل مع الثعابين دون إخافتها."