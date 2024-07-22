"الكوبرا كما لم ترها من قبل".. فيديو "الجمال المرعب" يكشف ما فعله بها صياد خبير

وحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، أثارت كوبرا الملك العملاقة الذعر في مجمع سكني بقرية أجومبي بولاية كارناتاكا جنوبي غرب الهند، حين شاهد السكان حية يبلغ طولها 12 قدمًا (أكثر من 3.5 مترًا)، تعبر الطريق، وتصعد فوق شجرة، لكنها وقعت في مأزق، حيث لم تستطع التحرك بعدما حوصر جسدها بين فروع الشجرة.