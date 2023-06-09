توجيه تهم جديدة لدونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق سرية

وُجهت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب؛ تهمٌ بشأن طريقة تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقال محامي ترامب؛ إن التهم تشمل التآمر والبيانات الكاذبة والاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن ترامب (76 عاماً) يواجه سبع تهم، من بينها: الاحتفاظ غير المصرّح به لملفات سرية، إلا أن التهم ليست علنية بعد.
وهذه ثاني لائحة اتهام ضدّ ترامب؛ وأول لائحة اتهام فيدرالية لرئيسٍ سابق.
وكان ترامب؛ قد بدأ أخيراً بحملة للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024.
ويقول خبراء قانونيون، إن لائحة الاتهام لن تحدَّ من قدرة ترامب؛ على الترشح للرئاسة مرة أخرى.