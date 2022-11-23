مصنوعة يدوياً في دولة إسلامية.. 8 حقائق غريبة عن الكرة التي يلعب بها في كأس العالم الآن

وتقول وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها، إنه "إذا كانت لديك كرة قدم في منزلك، فهي على الأرجح مصنّعة في سيالكوت الباكستانية، حيث أكثر من ثلثي كرات القدم في العالم مصنوعة في واحد من ألف مصنع في المدينة، ويشمل ذلك كرة أديداس الرسمية لكأس العالم".