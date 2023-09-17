شاهد.. انهيار عقار خالٍ من السكان بمصر ومصرع فتاة في مسكن مجاور

انهار اليوم الأحد، عقار خالٍ من السكان بمنطقة العمرانية غرب مدينة الجيزة بمصر، ما أسفر عن مصرع فتاة في مسكن مجاور للعقار المنهار.
وحسب موقع "مصراوي"، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبو راضية.
وعلى الفور توجهت سيارات الدفاع المدني بالجيزة إلى موقع الحادث.
تبين بالفحص انهيار عقار مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان بشارع متفرع من خاتم المرسلين، ما أسفر عن إصابة فتاة تدعى آمال خالد 18 سنة، نقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج قبل أن تفارق الحياة.
وحسب موقع "القاهرة 24"، صرَّحت جهات التحقيق بالعمرانية بدفن جثة الفتاة، التي سقطت عليها أجزاء من العقار المنهار أثناء تواجدها في بلكونة شقتها المواجهة للعقار المنكوب، مما تسبب في مصرعها، كما قررت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وانتقل فريق من جهات التحقيق لمعاينة موقع حادث انهيار عقار العمرانية، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
كما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بموقع الحادث وسط أعمال رفع الأنقاض تحسبًا لوجود ضحايا.