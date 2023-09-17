شاهد.. انهيار عقار خالٍ من السكان بمصر ومصرع فتاة في مسكن مجاور

تبين بالفحص انهيار عقار مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان بشارع متفرع من خاتم المرسلين، ما أسفر عن إصابة فتاة تدعى آمال خالد 18 سنة، نقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج قبل أن تفارق الحياة.