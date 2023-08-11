الولايات المتحدة.. حرائق مروّعة في هاواي تودي بحياة عشرات الأشخاص وتدمّر بلدة تاريخية

ورجّح حاكم الولاية جوش غرين في تصريح لشبكة "سي إن إن"، الخميس، أن ترتفع حصيلة القتلى، حيث قال في حديث لشبكة سي إن إن "عام 1960 كان لدينا 61 وفاة هذه المرة من المحتمل جداً أن يتجاوز إجمالي الوفيات ذلك بشكلٍ كبير".