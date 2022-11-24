"إتش بي" ستنضم إلى ركب كبار "التكنولوجيا" في تسريح الموظفين

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "إتش بي" التقنية العالمية، ستنضم إلى ركب كبار الشركات التقنية في العالم، التي تقوم بتسريح موظفيها مؤخرًا؛ نظرًا للأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت"، أن "إتش بي" تخطط لتسريح ما يصل إلى 6 آلاف موظف، خلال السنوات القليلة المقبلة، ضمن خطة إعادة هيكلة أوسع للشركة، والتي ستوفر لها نحو 1.4 مليار دولار بحلول عام 2025.
وقالت "إتش بي": "تتوقع الشركة خفض إجمالي عدد الموظفين العالمي بنحو 4000 إلى 6000 موظف، ومن المتوقع أن تكتمل هذه الإجراءات بنهاية السنة المالية 2025."
وتوظف "إتش بي" ما يقرب من 51 ألف موظف على مستوى العالم، ولكن شهد آخر ربع مالي للشركة انخفاضًا في الإيرادات بأكثر من 11 بالمائة على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دولار.