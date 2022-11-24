"إتش بي" ستنضم إلى ركب كبار "التكنولوجيا" في تسريح الموظفين

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت"، أن "إتش بي" تخطط لتسريح ما يصل إلى 6 آلاف موظف، خلال السنوات القليلة المقبلة، ضمن خطة إعادة هيكلة أوسع للشركة، والتي ستوفر لها نحو 1.4 مليار دولار بحلول عام 2025.