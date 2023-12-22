تقرير أمني: ارتفاع 7 أضعاف في حالات التمييز ضدّ المسلمين ببريطانيا
كشفت البيانات الأمنية المملكة المتحدة، عن ارتفاع مقلق في حالات التمييز ضد المسلمين خلال الفترة من 7 أكتوبر الماضي إلى منتصف شهر ديسمبر الحالي.
وتشير البيانات إلى تسجيل 1432 حالة خلال تلك الفترة، مما يعد زيادة بلغت سبعة أضعاف مقارنة بعدد الحالات في عام 2022 التي بلغت 195 حالة، كما يُتوقع وجود عشرات الحالات الأخرى التي لم تتم تسجيلها أو لم يتقدم الطرف المتضرر بشكوى.
وفي تحليل جغرافي موجز لأماكن حدوث الحالات، تبين أن 381 حالة وقعت في لندن، و55 حالة في الشمال الغربي، و15 حالة في جنوب يوركشاير، و31 حالة في غرب يوركشاير، و23 حالة في شرق ميدلاندز، و35 حالة في غرب ميدلاندز، وسُجلت أيضًا 17 حالة في جنوب شرق إنجلترا و19 حالة في جنوب غرب إنجلترا، إضافة إلى حالات أخرى في مناطق اسكتلندا وويلز.
وتشمل حالات التمييز أشكالًا مختلفة، منها: سلوك مسيء، وتهديدات واعتداءات، وحالات تخريب، وخطابات كراهية.