تقرير أمني: ارتفاع 7 أضعاف في حالات التمييز ضدّ المسلمين ببريطانيا

وفي تحليل جغرافي موجز لأماكن حدوث الحالات، تبين أن 381 حالة وقعت في لندن، و55 حالة في الشمال الغربي، و15 حالة في جنوب يوركشاير، و31 حالة في غرب يوركشاير، و23 حالة في شرق ميدلاندز، و35 حالة في غرب ميدلاندز، وسُجلت أيضًا 17 حالة في جنوب شرق إنجلترا و19 حالة في جنوب غرب إنجلترا، إضافة إلى حالات أخرى في مناطق اسكتلندا وويلز.