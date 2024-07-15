لقطات مروعة من "بامبلونا": دهس وقتل ودماء.. وحِرَاب في جسد ثور مسكين

اختتم مهرجان سان فيرمين السنوي للركض مع الثيران فعالياته، بحصيلة من الموتى والجرحى، منهم عشرات الثيران المقتولة بدمٍ بارد، ونحو 36 شخصاً على الأقل ما بين مصاب وجريح.
وتوالت الإصابات والجروح منذ اليوم الأول لانطلاق المهرجان التقليدي الذي يقام سنوياً في مدينة بامبلونا شمال إسبانيا، واختتمت في يومها الأخير بسبع إصابات للمتسابقين الذين يركضون أمام وخلف الثيران الهائجة.
وتنوعت الإصابات ما بين النطح بقرون الثيران، أو الدهس تحت أقدام الثيران الضخمة، أو الانزلاق تحت أرجل المتسابقين الآخرين الذين يعدون بالمئات.
السباق الذي ينطلق سنوياً على مدار ما يناهز 430 عاماً عبر شوارع وأزقة بامبلونا الضيقة، ينتهي دائماً بقتل الثيران داخل الحلبة التي تبعد نحو 800 متر عن موقع الانطلاق.
ويمكنك من خلال الصور واللقطات مشاهدة مصارعي الثيران المحترفين، أو من يطلق عليهم في إسبانيا "الماتادور"، وهم يطعنون الثيران المسكينة، فتسيل دماؤهم لتغطي أجسادهم، قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.
وكما يجذب المهرجان السائحين والمعجبين، فهو يجذب أيضاً بنفس القدر الانتقادات والمنتقدين لا سيما مع التعامل العنيف مع الحيوانات، والاضطرار لقتلها بطريقة بشعة في نهاية السباق، حيث يتظاهرون كل عام قبل بداية الفعاليات للتنديد بها، والمطالبة بإلغائها.