لقطات مروعة من "بامبلونا": دهس وقتل ودماء.. وحِرَاب في جسد ثور مسكين

وكما يجذب المهرجان السائحين والمعجبين، فهو يجذب أيضاً بنفس القدر الانتقادات والمنتقدين لا سيما مع التعامل العنيف مع الحيوانات، والاضطرار لقتلها بطريقة بشعة في نهاية السباق، حيث يتظاهرون كل عام قبل بداية الفعاليات للتنديد بها، والمطالبة بإلغائها.