بلجيكي أقام لنفسه جنازة كاذبة ثم هبط على المعزين بمروحية والسبب غريب

وعندما أُقيمت الجنازة قرب مدينة لييج البلجيكية، فُوجئ الحاضرون الذين كانوا في حالة تأثرٍ، بدافيد وقد أتى للمكان بوساطة طائرة مروحية، فأخذوا يعانقونه.