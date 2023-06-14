بلجيكي أقام لنفسه جنازة كاذبة ثم هبط على المعزين بمروحية والسبب غريب

رتب رجل بلجيكي مقلباً صادماً لأفراد عائلته الكبيرة، فأشاع خبر وفاته، حتى يعرف مَن سيحضر إلى جنازته ومَن سيتأثر فعلاً، ولاسيما أنه كان يشكو قلة التواصل مع الأهل.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن دافيد بيرتن البالغ 45 عاماً، وهو من صُنّاع محتوى "تيك توك"، تعاون مع زوجته وأبنائه من أجل ترويج خبر كاذب بشأن وفاته.
وذهبت ابنته إلى حد نشر عبارات رثاء مزيّفة على المنصّات الاجتماعية، فراحت تكتب عن التأثر برحيل الوالد والحسرة إزاء الوفاة المبكّرة.
وقال دافيد؛ إنه أراد معرفة مَن سيأبه لوفاته، ولا سيما أن عدداً كبيراً من أفراد عائلته لا يولون أهمية للتواصل، ولا يلتقونه، وفق "سكاي نيوز عربية".
وعندما أُقيمت الجنازة قرب مدينة لييج البلجيكية، فُوجئ الحاضرون الذين كانوا في حالة تأثرٍ، بدافيد وقد أتى للمكان بوساطة طائرة مروحية، فأخذوا يعانقونه.
وأثار المقلب الصادم جدلاً واسعاً على المنصات الاجتماعية، بين مرحبين اعتبروا الفكرة طريفة، وآخرين انتقدوا تحويل الفاجعة إلى مقلب للتسلية.
وقال الشخص الذي زيّف وفاة دافيد، أن الجنازة المزيّفة كانت بمنزلة درس، لأنه علم فيما بعد أن نصف عائلته لم يحضروا ولم يكترثوا.
ومع ذلك، أقرّ دافيد بأنه فاز إلى حد ما، لأن عدداً ممّن تخلفوا عن الحضور بادروا إلى الاتصال به، وطلبوا لقاءه بعد طول انقطاع.