فيديو صادم.. شاهد مَن دَخَل منزل زوجين أمريكيين وهما نائمان

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية عن "دون"، قوله: "كانت الساعة حوالي 1:30 صباحًا، استيقظت زوجتي على صوت زمجرة من كلبتنا باندا، وقالت لي: أعتقد أن هناك شخصًا ما في المنزل "، ويضيف: "جلبت مسدسي وخرجت من غرفة النوم إلى الصالة، فرأيت التمساح".