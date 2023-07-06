فيديو صادم.. شاهد مَن دَخَل منزل زوجين أمريكيين وهما نائمان
عاش زوجان أمريكيان صدمة العمر، حينما استيقظا من نومهما فجرًا ليجدا نفسيهما وجهًا لوجه مع تمساح يبلغ طوله 1.5 متر، داخل منزلهما في ولاية لويزيانا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في الساعات الأولى من يوم 24 يونيو الماضي، في مدينة نيو إيبيريا جنوبي ولاية لويزيانا، حين كان دون شولتز (62 عامًا)، وزوجته "جين"، (55 عامًا)، نائمين في منزلهما.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية عن "دون"، قوله: "كانت الساعة حوالي 1:30 صباحًا، استيقظت زوجتي على صوت زمجرة من كلبتنا باندا، وقالت لي: أعتقد أن هناك شخصًا ما في المنزل "، ويضيف: "جلبت مسدسي وخرجت من غرفة النوم إلى الصالة، فرأيت التمساح".
ويقول "دون": ما أن شاهدني التمساح، حتى بدأ في الانتفاخ وإصدار صوت هسهسة، فقمت على الفور بالاتصال برقم الطوارئ (911)، وأخبرتهم بوجود تمساح في منزلي.
والغريب حسب "دون" أن موظف الاتصالات في الطوارئ كان متشككًا، وقال: إنه من النادر العثور على تمساح داخل المنزل، حيث تكون التماسيح عادة في الحديقة أو الفناء الأمامي.
وعلى الفور وصل فريق من الحياة البرية، وتمكنوا من صيد التمساح ببراعة، بينما كان "دون" يلتقط المشهد بالكاميرا.
ويعتقد الزوجان أن التمساح تتبّع كلبتهم "باندا" ودخل وراءها من الباب الصغير المخصص لدخولها المنزل، وربما كان التمساح يلاحق الكلبة.