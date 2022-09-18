يوم تراقصت القطارات.. شاهد لحظات مرعبة لزلزال ضرب تايوان اليوم
رصدت مقاطع فيديو، الأحد، جانبا من اللحظات الصعبة التي عاشها سكان جزيرة تايوان التي تعرضت لزلزال قوي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.
رقصت القطارات
وبدت قوة الزلزال واضحة في الفيديوهات حيث هز زلزال تايوان القطارات الضخمة كأنها تتراقص يمينا ويسارا، بينما كانت متوقفة في محطة انتظار، حتى أخرجها عن السكة، فيما أظهرت لقطات أخرى تشقق وتحطم بعض الشوارع والجسور إثر الزلزال.
وحسب وكالة "رويترز"، أفاد مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، أن زلزالا قوته 6.8 درجة هز الجزء الجنوبي الشرقي منخفض الكثافة السكانية من الجزيرة.
وأدى الزلزال إلى خروج عربات قطار عن القضبان وانهيار مبنى يضم متجرا وتقطع السبل بأشخاص فوق جبل.
قوة الزلزال
وذكر مكتب الأرصاد أن مركز الزلزال يقع في مقاطعة تايتونغ وجاء بعد هزة بلغت قوتها 6.4 وقعت مساء السبت، في ذات المنطقة لكنها لم تسفر عن إصابات.
وقالت إدارة الإطفاء التايوانية إن هناك شخصين محاصرين في مبنى يضم متجرا للبقالة انهار في يولي وتم إنقاذ اثنين، بينما تم إنقاذ ثلاثة أشخاص سقطت سيارتهم من على جسر لحقت به أضرار ونُقلوا إلى أحد المستشفيات.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، ذكرت هيئة السكك الحديدية أن ثلاث عربات خرجت عن القضبان في محطة دونجلي بشرق البلاد بعد انهيار جزء من سقف الرصيف، وقالت إدارة الإطفاء إن شخصا واحدا أصيب.
وأضافت أن حوالى 68 شخصا عالقون بمنطقة جبل تشايك ذات المناظر الخلابة وذلك بسبب انقطاع طريق، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات هناك.
تحذير من أمواج تسونامي
وأصدر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج تسونامي تحذيرا في تايوان بعد الزلزال، قبل أن يلغيه في وقت لاحق.
كما ألغت وكالة الأرصاد اليابانية تحذيرا سابقا من وقوع موجات تسونامي في مناطق من أوكيناوا.
وأشار مكتب الأرصاد في تايوان إلى أن السكان في أنحاء الجزيرة شعروا بالزلزال، كما اهتزت البنايات لفترة وجيزة في العاصمة تايبه.
وقالت مناطق صناعية في مدينتي تاينان وكاوسيونج الجنوبيتين اللتين تضمان مقرات مصانع كبرى لأشباه الموصلات إن الأمر لم يؤثر على العمليات.
موقع تايوان
وتقع تايوان قرب تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية وهي معرضة بدرجة كبيرة لوقوع زلازل.
ولقي أكثر من مائة حتفهم في زلزال وقع في جنوب الجزيرة في عام 2016 كما تسبب زلزال قوته 7.3 درجة في عام 1999 في مقتل أكثر من ألفي شخص.