يوم تراقصت القطارات.. شاهد لحظات مرعبة لزلزال ضرب تايوان اليوم

رقصت القطارات

وبدت قوة الزلزال واضحة في الفيديوهات حيث هز زلزال تايوان القطارات الضخمة كأنها تتراقص يمينا ويسارا، بينما كانت متوقفة في محطة انتظار، حتى أخرجها عن السكة، فيما أظهرت لقطات أخرى تشقق وتحطم بعض الشوارع والجسور إثر الزلزال.