شاهد.. فندق يتيح لنزلائه النوم بدولتين في نفس الوقت

ونصّت المعاهدة على بقاء أي مبانٍ موجودة على طول الحدود في مكانها، وهو أمر استغلّه رجل أعمال محلّي لفتح متجر ومقهى للاستفادة من التجارة عبر الحدود، وتبع ذلك افتتاح الفندق في عام 1921.