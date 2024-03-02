فيديو.. لقطات مرعبة لعملية إنقاذ دراماتيكية لسائق من شاحنة تتدلّى من جسر

ووفق "روسيا اليوم": شوهدت مقطورة الشاحنة مثبتة على عوارض الجسر؛ ممّا منعها من السقوط في المياه بالأسفل. كما انفتح غطاء الشاحنة وشوهد معلقًا من الكابينة.