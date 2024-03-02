فيديو.. لقطات مرعبة لعملية إنقاذ دراماتيكية لسائق من شاحنة تتدلّى من جسر

في مشهد مرعب، اصطدمت شاحنة بحاجز جسر كلارك على نهر أوهايو في كنتاكي بالولايات المتحدة، بعد انحرافها عن مسارها؛ مما جعلها تتدلّى فوق النهر.
ويظهر مقطعُ فيديو درامي أحدَ المستجيبين يتم إنزاله من سلم إلى الشاحنة من أجل رفع السائق إلى بر الأمان.
ووفق "روسيا اليوم": شوهدت مقطورة الشاحنة مثبتة على عوارض الجسر؛ ممّا منعها من السقوط في المياه بالأسفل. كما انفتح غطاء الشاحنة وشوهد معلقًا من الكابينة.
وتحمل مقطورةُ الشاحنة وكابينتها، التي ظلّت سليمة أثناء عملية الإنقاذ، اسمَ "Sysco"؛ وهي شركة توزيع مواد غذائية.
وأشاد متحدّث باسم الشركة بأول المستجيبين لإنقاذهم، وقال: "Sysco ممتنّة للغاية لخدمات الإنقاذ وإنفاذ القانون الذين قاموا بحلّ الحادث بسرعة وأمان على جسر كلارك التذكاري، اليوم".