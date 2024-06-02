بعد 47 يومًا من زراعتها.. إزالة كلية خنزير من جسد امرأة

وحسب موقع "الحرة"، كان أول مريض تلقى كلية من خنزير، يدعى ريتشارد "ريك" سليمان، قد توفي في أوائل مايو عن عمر ناهز 62 عامًا، في مستشفى ماساتشوستس العام، بعد شهرين تقريبًا من عملية الزرع، وفق الشبكة.