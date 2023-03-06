فيديو مروع.. لحظة انفجار ناقلة غاز على طريق سريع في أمريكا وسقوط ضحية

بدوره، أفاد توم كو، رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة فريدريك، بأنه تم إخماد النار بعد عدة ساعات، كما تم احتواء المواد الخطرة ولم تصل إلى مجرى "كارول كريك" الذي يصب في نهر مونوكاسي في مقاطعة فريديريك.