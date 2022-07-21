طبيب بايدن يكشف عن أعراض مرضه





وقال منسق فيروس كورونا في البيت الأبيض الدكتور أشيش جها، لشبكة "سي إن إن": إن بايدن لم يكن مصابًا بالحمى صباح الخميس، موضحًا أنه يعاني من سيلان في الأنف وسعال جاف، ويشعر ببعض التعب.