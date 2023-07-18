الدول العربية تحت "هجوم الحر".. معدلات غير معتادة ومعاناة تتفاقم

ووصلت الحرارة، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، إلى 50 درجة مئوية في مناطق بالعراق، وهو أمر يترك آثارًا سلبية على حياة العراقيين خاصة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي، رغم أن الأمور تحسنت مع مجيء حكومة محمد شياع السوداني، وكذلك أداء وزارة الطاقة، لكن المشكلة تبقى في درجات الحرارة المرتفعة.