الجالية المسلمة في صدمة.. لاجئ أفغاني متهم بقتل 4 مسلمين في نيومكسيكو

وذكر متحدث شرطة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، اليوم الجمعة أن المشتبه به محمد سيد (51 عاماً) لاجئ أفغاني من خمس سنوات، ووجهت له رسمياً تهمتي قتل شخصين مسلمين هم أفتاب حسين ومحمد أفضال حسين، مشيراً إلى أن المحققين يملكون كذلك كافة الأدلة على أنه ارتكب جريمتي قتل الشخصين الآخرين محمد أزهر ونعيم حسين الذي قُتل العام الماضي، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل والأدلة في وقت لاحق.