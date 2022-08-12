الجالية المسلمة في صدمة.. لاجئ أفغاني متهم بقتل 4 مسلمين في نيومكسيكو

تعيش الجالية المسلمة في الولايات المتحدة صدمة بعد أن أعلنت شرطة ولاية نيومكسيكو الأمريكية أن المشتبه في جريمة قتل 4 مسلمين في الولاية لاجئ "مسلم" ويدعى محمد سيد.
وذكر متحدث شرطة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، اليوم الجمعة أن المشتبه به محمد سيد (51 عاماً) لاجئ أفغاني من خمس سنوات، ووجهت له رسمياً تهمتي قتل شخصين مسلمين هم أفتاب حسين ومحمد أفضال حسين، مشيراً إلى أن المحققين يملكون كذلك كافة الأدلة على أنه ارتكب جريمتي قتل الشخصين الآخرين محمد أزهر ونعيم حسين الذي قُتل العام الماضي، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل والأدلة في وقت لاحق.
ويشير ملف القضية إلى أن الشرطة عثرت على سلاح وأعيرة نارية في سيارة ومنزل المشتبه به.
وتلقت السلطات أكثر من 200 إفادة وشهادة والتي قادتهم إلى المتهم، الذي تشير التحقيقات إلى أنه كان على علاقة معرفة بالضحايا مسبقاً.
وقالت الشرطة: إن المشتبه به سبق أن تم إيقافه في جريمة عنف أسري ضد زوجته وابنه في عامي 2017 و2018 كما تم إيقافه في عام 2020؛ لهروبه من رجال الشرطة بعد ارتكابه مخالفة مرورية قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ذلك.