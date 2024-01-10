بوينج تُقر بخطئها في حادث طائرة 737 ماكس

وأعرب "كالهون" عن ثقته في خطوات المجلس الوطني لسلامة النقل، موضحًا أن كل ما كان يشغل تفكيره عند الاطلاع على صور الحادثة، هو الركاب الجالسون بجوار الفوهة الناجمة عن الحادث.