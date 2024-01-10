بوينج تُقر بخطئها في حادث طائرة 737 ماكس

أوضح "ديف كالهون" الرئيس التنفيذي لدى "بوينج"، أن شركته تعترف بخطئها في حادثة انفجار باب الطوارئ في إحدى طائرات "737 ماكس" أثناء التحليق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال "كالهون" خلال اجتماع مغلق للسلامة في مصنع الشركة بواشنطن: إن "بوينج" سوف تتعامل مع الحادثة من خلال الإقرار بخطئها أولًا، والعمل مع المجلس الوطني لسلامة النقل الذي يحقق في الحادث للوقوف على أسبابه.
وأعرب "كالهون" عن ثقته في خطوات المجلس الوطني لسلامة النقل، موضحًا أن كل ما كان يشغل تفكيره عند الاطلاع على صور الحادثة، هو الركاب الجالسون بجوار الفوهة الناجمة عن الحادث.
وقررت إدارة الطيران الفيدرالية السبت الماضي وقف تحليق 171 طائرة من طراز "بوينج 9- 737 ماكس"، بعدما تسبب حادث فتح أحد أبواب الطوارئ أثناء رحلة فوق ولاية أوريجون في إحداث فجوة كبيرة في جسم الطائرة.