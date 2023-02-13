مسؤول أمريكي رفيع المستوى بعد عمليات الأجسام المجهولة.. لا نستبعد الكائنات فضائية

قال مسؤولٌ رفيعٌ المستوى في سلاح الجو الامريكي يشرف على المجال الجوي لأمريكا الشمالية، اليوم، بعد سلسلة من عمليات إسقاط أجسام مجهولة الهوية، أنهم لا يستبعدون وجود كائنات فضائية، مشيراً إلى أن خبراء المخابرات الأمريكية لا يستبعدون ذلك أيضاً.