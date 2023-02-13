مسؤول أمريكي رفيع المستوى بعد عمليات الأجسام المجهولة.. لا نستبعد الكائنات فضائية

قال مسؤولٌ رفيعٌ المستوى في سلاح الجو الامريكي يشرف على المجال الجوي لأمريكا الشمالية، اليوم، بعد سلسلة من عمليات إسقاط أجسام مجهولة الهوية، أنهم لا يستبعدون وجود كائنات فضائية، مشيراً إلى أن خبراء المخابرات الأمريكية لا يستبعدون ذلك أيضاً.
وأشار الجنرال جلين فانهيرك؛ رئيس القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الجوي والفضائي، إلى أنه شخصياً لا يستبعد وجود كائنات فضائية في الفضاء، مضيفاً أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يجمع المعلومات، لكنهم لا يستبعدون أي شيءٍ من هذا القبيل.
وتابع، انه في هذه المرحلة تتم مواصلة تقييم كل التهديدات المحتملة، ليس على الأراضي الأمريكية وحدها إنما يشمل الأمر كل المناطق الموجودة على أمريكا الشمالية.