دعوى قضائية تسعى لإبعاد ترامب من اقتراع ولاية ألاسكا

فيما قَبِلَت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في 20 ديسمبر الجاري، الدعوى المقامة ضد ترامب، وأعلنت استبعاده من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل؛ وذلك بسبب ما وُصِفَ بتورطه في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.