دعوى قضائية تسعى لإبعاد ترامب من اقتراع ولاية ألاسكا

طلَب مرشح جمهوري محتمل للرئاسة عام 2024 ومحامي تكساس، جون أنتوني كاسترو، من محكمة مقاطعة ألاسكا الأمريكية، أن تحكم بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للمشاركة في انتخابات الرئاسة لعام 2024.
وتم رفع الدعوى بواسطة كاسترو، وهو محامٍ يمثل مصالحه الشخصية ومصالحه السياسية كمرشح للرئاسة عام 2024، أمام محكمة مقاطعة ألاسكا.
وجاء رفع الدعوى من قِبَل المرشح الجمهوري، بعد أن أبلغه آلاف الناخبين الجمهوريين بأنهم سيُصوّتون له فقط في حال كان ترامب خارج المنافسة.
ورفضت محكمة ميشيغان العليا، يوم أمس الأربعاء، طلبًا لاستبعاد دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام المقبل، على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.
فيما قَبِلَت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في 20 ديسمبر الجاري، الدعوى المقامة ضد ترامب، وأعلنت استبعاده من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل؛ وذلك بسبب ما وُصِفَ بتورطه في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.