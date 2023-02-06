"الزلزال المدمّر" يحصد 237 وفاة ومئات الإصابات في سوريا.. والجيش يتأهب

تضرّرت سوريا من الزلزال المدمّر الذي هزّ عدة أقاليم جنوبي تركيا، اليوم الإثنين، وبلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر.
وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة، معظمها في اللاذقية وحلب وحماه وطرطوس.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد ترأس رئيس الجمهورية اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد والإجراءات اللازمة، وقالت وزارة الدفاع إنها استنفرت وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال في جميع المحافظات.
ووفق معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية، فقد تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المشافي في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمشافي، لافتاً إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة.
وتم إرسال فرق طبية من محافظتَي حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وبحسب مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد، فإن المناطق الأكثر تأثراً هي القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب، مشيراً إلى أنه حدثت وستحدث هزات ارتدادية تباعاً، لكنها أضعف بكثير من قوة الزلزال الذي وقع.
وأوضح "أحمد"، أن الزلزال يعد هو الأقوى خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا، أي منذ عام 1995؛ حيث ستكون حالة عدم الاستقرار الزلزالي مستمرة، ولكنها بهزات أضعف تأثيراً وضمن حدود الـ 5 درجات، مؤكداً أن تضرر الأبنية وتأثرها بالهزات يكون وفقاً لاستجابة هيكل بنائها ومقاومتها للزلازل.