"الزلزال المدمّر" يحصد 237 وفاة ومئات الإصابات في سوريا.. والجيش يتأهب

وبحسب مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد، فإن المناطق الأكثر تأثراً هي القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب، مشيراً إلى أنه حدثت وستحدث هزات ارتدادية تباعاً، لكنها أضعف بكثير من قوة الزلزال الذي وقع.