مصر.. لعبة تحدّي "كتم الأنفاس" خطر على حياة الطلاب في المدارس

وأكّدت وزارة التربية والتعليم المصرية في بيان نشرته عبر موقعها، أنها "رصدت قيام بعض الطلاب في عددٍ من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت، وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرّض حياة الطالب للخطر".