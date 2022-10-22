مصر.. لعبة تحدّي "كتم الأنفاس" خطر على حياة الطلاب في المدارس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في مصر بعد انتشار تحدّي "لعبة الموت" الذي انتقل من تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" إلى مدارس مصر.
وأكّدت وزارة التربية والتعليم المصرية في بيان نشرته عبر موقعها، أنها "رصدت قيام بعض الطلاب في عددٍ من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت، وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرّض حياة الطالب للخطر".
ووجّهت الوزارة في هذا الإطار الإدارات التعليمية كافة على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع".
كما أهابت وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور "مراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكاً أساسياً مع الوزارة في تربية الطلاب".
"تحدّي الموت" أو "لعبة الموت"، كما يسميها البعض، بدأت عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" لتنتقل بشكلٍ مباشرٍ على أرض الواقع وينفذها كثيرٌ من تلاميذ المدارس في مصر.