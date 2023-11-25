لتخفيف معاناة الأطفال بالقطاع.. "سيرك غزة" يقدم عروضًا ترفيهية بمراكز النزوح "فيديو"

وبدأت الهدنة المؤقتة التي اتّفقت عليها المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، صباح الجمعة، ومدّتها 4 أيام، ويتضمّن الاتفاقُ إطلاقَ 50 أسيرًا إسرائيليًّا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًّا من المعتقلين بسجون الاحتلال، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.