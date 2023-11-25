لتخفيف معاناة الأطفال بالقطاع.. "سيرك غزة" يقدم عروضًا ترفيهية بمراكز النزوح "فيديو"
لجأ مسؤولو مركز سيرك غزة الحرّ، إلى تنظيم عروض بهلوانية في مراكز الإيواء، في محاولة لتخفيف معاناة القصف والحرب عن أطفال القطاع المنهك، ولإدخال السرور على قلوبهم.
وأوضح المدرب "يوسف خضر" مسؤول مركز سيرك غزة الحرّ، أنّ فريقه بدأ هذه الفكرة عام 2015، في إطار مجال الصحة النفسية عن طريق اللعب، إلى جانب إيصال عدد من الرسائل والأفكار من خلال العروض التي يقدّمونها.
وأكّد "خضر" أن فريقه يسعى لتخفيف الضغط النفسي عن الأطفال بسبب ظروف الحرب القاسية التي عاشوها خلال الفترة الماضية، عبر نقل روح السعادة والبهجة من خلال عروض السيرك المميزة.
وأشار "خضر"، بحسب "الجزيرة مباشر"، إلى أنهم واجهوا بعض المعوقات أثناء التدريب؛ بسبب صعوبة الوضع وقلّة الخبرة، لكنه شدّد على أنهم قادرون على توصيل الكثير من الأفكار عن طريق اللعب.
وبدأت الهدنة المؤقتة التي اتّفقت عليها المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، صباح الجمعة، ومدّتها 4 أيام، ويتضمّن الاتفاقُ إطلاقَ 50 أسيرًا إسرائيليًّا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًّا من المعتقلين بسجون الاحتلال، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.